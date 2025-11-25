楽天・村林一輝がベストナイン受賞！　三塁手部門で初の栄冠「裏方の皆さ…

日本野球機構（NPB）は25日、両リーグのベストナインを発表。パ・リーグの三塁手部門で、東北楽天ゴールデンイーグルスの村林一輝が初受賞となった。

村林は、2015年ドラフト7位で大塚高から入団。プロ9年目の昨季、遊撃手のレギュラーとしてキャリアハイの139試合に出場し、初の規定打席に到達。定評のあった守備に加え、6本塁打を放つなど打撃面でも成長を示した。

迎えた今季、明治大から入団した“黄金ルーキー”、宗山塁が遊撃を務める関係で、ポジションを三塁手に変更。

内野グラウンドが天然芝の楽天モバイルパーク宮城を舞台に強烈な打球を幾度も捌き、宗山と鉄壁の三遊間を形成した。

また打撃面でも更なる飛躍を見せ、シーズン終盤まで激しい首位打者争いを展開。

結果的にリーグ5位の打率.281となったが、トップ5で最多の137試合に出場し、513打数144安打で最多安打賞を獲得。攻守でチームの要となり、見事ベストナインを初受賞した。

受賞を受け、村林のコメントは以下の通り。

「レベルの高い選手たちの中でこのような評価をいただけたこと、とても光栄です。支えていただいた裏方の皆さん、監督、コーチ、チームメイトに感謝したいと思います。今シーズンだけでなく、来シーズン以降も継続して活躍できるよう、変わらず努力していきます。そして、チームの優勝に貢献できるように頑張ります。」

【了】