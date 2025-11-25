9人の国際的なアーティストがヴァレンティノ ガラヴァーニ 「ドゥ ヴェイン」をデジタルメディアで再解釈

メゾン ヴァレンティノは9人の国際的なアーティストとコラボレーションを行い、メゾンのバッグであるヴァレンティノ ガラヴァーニ ドゥ ヴェイン(DeVain) からインスピレーションを受けたデジタルクリエイティブプロジェクトを制作すると発表した。

【画像】メゾン ヴァレンティノと、9人の国際的なアーティストがコラボレーション（写真11点）

本プロジェクトでは、様々な分野と感性を持つアーティストによって手がけられ、彼らは多面的でコンテンポラリーなビジュアルプロジェクトに生命を吹き込むこととなる。

第一章では、9人のうち以上5人のクリエイターの作品が公開される。なお、残りの4人の作品の発表は12月初旬に予定されており、これによりプロジェクトを形作るデジタルコンステレーションが完成する。

トーマス・アルドルフ(Thomas Albdorf)

バッグを鏡面に映しだすスタジオをベースに撮影したビデオシリーズを制作。対称性とテクスチャーの相互作用を通じて、現実と幻想の間で浮遊しながら ドゥ ヴェイン が増殖し変容する彫刻作品を構築。

エンター・ザ・ボイド(Enter The Void)

夢のような超現実的な世界を創造。魚やバッグが暮らす水中の砂漠ホテルでは、感覚が溶解し、時間と空間の境界が消え去ることをコンセプトにしている。

ポール・オクタヴィウス(Paul Octavious)

16世紀のアートから着想を得たデジタル作品に ドゥ ヴェイン バッグを組み込み、クラシックな肖像画を再解釈。彼の作品は、歴史的な熟練と現代的な感性を融合し、静的なイメージを没入型の体験に変換している。

アルベルト・プラネヤ(Albert Planella)

人工知能と映画的言語を融合し、明晰さと夢の間に漂う物語を表現。彼のヴィジョンは、変形する物体としての ドゥ ヴェイン バッグを探索し、詩的で感情に訴えるイメージを生み出す。

ティナ・トナ(Tina Tona)

マルチメディアコラージュとデジタルアニメーションを組み合わせ、ダイナミックで力強い構成で、混沌と精密さ、色彩とリズムを合わせた多様な視点でバッグを表現している。