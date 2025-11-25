Tommy february6、Tommy heavenly6、2ndアルバムアナログ盤リリース決定

Tommy february6、Tommy heavenly6の代表作2タイトルがアナログ盤として 2026年2月11日（祝・水）にリリースされることが決定した。

TikTokのグローバルヒットを受け、2025年11月にニューヨークとロサンゼルスで開催されたコンサートフィルム上映会が全公演ソールドアウトとなり、現地でも反響を呼んだTommy february6とTommy heavenly6。日本国内ではILLITのメンバーIROHAが出演した資生堂マキアージュのCMで、Tommy february6の「Bloomin'」がカバーされ、Tommyのジャケットやロゴが登場したことが話題になった。

Tommy february6のアルバム『Tommy airline』は2004年3月17日に発売されたアナログの復刻盤。収録されている「je t'aime ★ je t'aime」「MaGic in youR Eyes」「Love is forever」 の3曲は、TikTokやストリーミングで大幅に再生数が伸長している。

また、Tommy heavenly6のアルバム 『Heavy Starry Heavenly』は2007年3月7日に発売されたCDを初のアナログ化。収録されたアニメ『銀魂』主題歌「pray」は日本のみならず海外のアニメファンの間で再び注目を集め、こちらもグローバルでのストリーミングが上昇している。

＜リリース情報＞

Tommy february6

『Tommy airline』

仕様：完全生産限定盤、アナログ盤2枚組、45回転、180g重量盤

価格：6,800円（税込）

品番：SEJL-88〜89

予約URL: https://Tommyfebruary6.lnk.to/Tommy_airline_vinyl

=収録曲=

1. AttenTion pLEasE

2. je t'aime ★ je t'aime

3. sEpia memory

4. ふたりのシーサイド

5. CAndY EyEs doLLS ∵

6. ChOOSe mE or Die

7. daNCin' bABY

8. SwEEt dREAM

9. ThE RoSe fraGranCe

10. MaGic in youR Eyes

11. I still love you boy

12. Love is forever

Tommy heavenly6

『Heavy Starry Heavenly』

仕様：完全生産限定盤、アナログ盤2枚組、45回転、180g重量盤

価格：6,800円（税込）

品番：SEJL-90〜91

予約URL: https://Tommyheavenly6.lnk.to/Heavy_Starry_Heavenly_Vinyl

=収録曲=

1. Heavy Starry Chain

2. stay away from me

3. I'm Gonna SCREAM+

4. my bloody knee-high-socks

5. DOOR MAT

6. Lollipop Candy BAD girl[album version]

7. THE CASE

8. ABOUT U

9. I LOVE XMAS

10. Pray

11. GOING 2 MY WAY !

12. Lucky me

Tommy february6 オフィシャルサイト https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tommyfebruary6/

Tommy heavenly6 オフィシャルサイト https://www.sonymusic.co.jp/artist/Tommyheavenly6/