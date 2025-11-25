大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、新外野手の獲得に動くとみられている。既に複数選手の名が獲得候補に挙がっているが、ニューヨーク・ヤンキースからフリーエージェント（FA）になっているコディ・ベリンジャー外野手について動きがあったようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ベリンジャーはドジャース時代の2019年にリーグMVPを獲得した左の強打者で、今季は152試合、打率.272、29本塁打、98打点といった数字を残している。仮に加入となれば、既に大谷らを擁する強力打線がさらに厚みを増すことは濃厚だ。

同メディアは「今オフの外野手市場で最も注目されているのは、シカゴ・カブスからFAとなっているカイル・タッカー外野手だ。だが、ドジャースは彼をめぐる争奪戦で最高額の入札者になる可能性は低いとみられている。より短期的な選択肢としては、旧友ベリンジャーとの再会という道もある」と言及。

続けて、「代理人のスコット・ボラス氏は、ベリンジャーがドジャース復帰を歓迎する意向を示していることを明らかにした」としつつ、「コディはここで本当に素晴らしい経験をしたと思う。新人王も獲った。MVPも獲った。彼がここにいた間は、まさに“ハリウッドのスター”のような存在だった。だから、ああいう経験をしてきた選手たちは、またそんな場所に戻ることに対して、いつだって前向きになれるものだ」というボラス氏のコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】