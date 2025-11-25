日本野球機構（NPB）は25日、両リーグのベストナインを発表。パ・リーグの遊撃手部門で、東北楽天ゴールデンイーグルスの宗山塁内野手が、見事プロ1年目での初受賞となった。

宗山は、2024年ドラフト1位で明治大から入団。東京六大学リーグで歴代7位の通算118安打を記録した打撃に加え、高い守備力を併せ持ち、アマチュアナンバーワン内野手の評価を受けてプロの世界に飛び込んだ。

黄金ルーキーは1年目から期待に応え、今季122試合に出場。バッティング面では112安打を放ち、打率.260と健闘。

とくに7月は、16試合で月間打率.304と夏場に強さをみせ、勝負どころの9月も20試合出場で打率.279と疲労を見せず活躍。1シーズンを戦い抜いた。

また守備面でも、パ・リーグで唯一、内野グラウンドが天然芝の楽天モバイルパーク宮城を舞台に華麗な遊撃守備を披露。攻守両面でチームを引っ張る活躍をみせ、見事プロ一年目からのベストナイン受賞となった。

受賞を受け、宗山のコメントは以下の通り。

「1年目からこのようなタイトルを受賞することができ、とても嬉しく思います。今シーズンは貴重な経験を多く積むことができました。来年はチームの優勝に貢献できるよう、さらに成長していきたいと思います。これからも毎年選んでいただけるよう努力を続けます。」

【関連記事】

【了】