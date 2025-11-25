アトレティコ・マドリードは24日、右SB（サイドバック）マルコス・ジョレンテのメディカルレポートを報告した。

今回の発表によると、マルコス・ジョレンテは、太ももの筋肉損傷と診断されたとのことだ。復帰時期は、今後の理学療法とリハビリの経過次第という。同選手は、23日に行われたラ・リーガ第12節ヘタフェ戦にスタメン出場したものの、14分に負傷交代を余儀なくされていた。

またスペイン紙『マルカ』は、M・ジョレンテの離脱は12月以降も続く可能性を指摘。今週に控えるチャンピオンズリーグ第5節インテル戦と、ラ・リーガ第13節オビエド戦を欠場すると前置きした上で、「アトレティコも、ジョレンテが欠場する試合が、これだけにとどまらないことを懸念している」と強調。回復の経過次第としつつも、「12月2日のバルセロナ戦をはじめとする、今後数試合も危ぶまれている」と来月上旬の復帰も確実ではないことを伝えている。

今シーズンは、ここまで公式戦17試合に出場しているほか、FIFAワールドカップ26欧州予選に臨んだスペイン代表でもプレーするなど、好パフォーマンスを維持していたM・ジョレンテ。アトレティコ・マドリードにとっては、FWジュリアーノ・シメオネに続き、右サイドの主力を失うこととなってしまった。