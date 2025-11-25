福島ユナイテッドFCは25日、寺田周平監督の来シーズン続投を発表した。

1975年6月23日生まれの寺田氏は現在50歳。川崎フロンターレの“ワン・クラブ・マン”として活躍した現役生活を経て、指導者キャリアをスタートさせると、同クラブでトップチームのコーチやユースチームの監督を歴任。そして、2024年に福島ユナイテッドFCの監督に就任した寺田氏は、1年目からJ3リーグで5位フィニッシュを達成してみせた。一方で、今シーズンは第37節終了時点で15勝8分14敗の10位。2シーズン連続の昇格プレーオフ進出は、数字上の可能性を残しているものの、現実的には厳しいものとなっている。

来シーズンも指揮を取ることが発表された寺田監督は、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「今シーズンは思うように勝ち点を積み上げることができませんでしたが、トレーニング、試合を重ねる中で、多くの経験を経て、選⼿、スタッフと共に成⻑できたと実感しております。福島ユナイテッドFCの監督として、3年目のシーズンを迎えられる幸せを感じると同時に、みなさまの期待に応える結果を残さなければいけないという責任も強く感じています。これまで積み上げてきたものを整理して勝負に臨みたいと思います。まずは今週末のリーグ最終戦でプレーオフ進出を果たせるように、最後まで諦めることなく戦います。引き続き、応援をよろしくお願いいたします」