マンチェスター・ユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が痛恨の敗戦を振り返った。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ第12節が24日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは本拠地『オールド・トラッフォード』にエヴァートンを迎えた。13分に味方選手の顔面を殴打したイドリッサ・ゲイェの一発退場で数的優位となったが、29分にキアナン・デューズバリー・ホールに先制点を献上。その後は相手GKジョーダン・ピックフォードの好セーブもあり最後までネットを揺らせず、痛恨の完封負けを喫した。

25本のシュートは空砲に終わり、前後半のアディショナルタイム含めて80分間以上を10人でプレーしたエヴァートンから1点も奪えなかったマンチェスター・ユナイテッド。データサイト『Opta』によると、本拠地『オールド・トラッフォード』での試合で退場者を出したチーム相手に勝利できなかったのは史上初だという。

エヴァートン戦前5試合の戦績は3勝2分。復調の兆しを見せていた中、上位浮上のチャンスを逃した痛恨の敗戦にアモリム監督も悔しさを滲ませている。就任から1年が経過した40歳のポルトガル人指揮官は「我々は最高のポジションを争うべき地点にすら到達していない」と前置きしつつ、次のように言葉を続けた。

「やるべきことがたくさんある。試合に勝つためには完璧なプレーが必要だが、今日は完璧ではなかった。ここ5週間、誰もが我々の進化を称賛していた。しかし、私は常に同じことを言っている。我々がこのクラブが目指すべき場所にはまだ程遠い。昨シーズンの感覚に戻ることへの恐怖を感じている。それが最大の懸念だ。我々は団結しなければならない。選手たちは努力しているが、もっと良くなる必要がある」

マンチェスター・ユナイテッドは30日に控える次節でクリスタル・パレスとのアウェイゲームに臨む。

【ハイライト動画】仲間割れで退場も…エヴァートンがマンUに完封勝利！