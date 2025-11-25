「とても相性が良い」村上宗隆獲得の最有力か！？　米紙が移籍先候補を順…

村上宗隆 最新情報

25歳の村上宗隆内野手が、今オフにポスティングシステムを利用して東京ヤクルトスワローズからメジャー挑戦する。そこで米メディア『CBSスポーツ』が「MLB全30球団の獲得確率ランキング」と題し、移籍先候補を順位づけした。

村上は今季、56試合に出場し22本塁打、打率.273、打点47、得点34、OPS.1.043（出塁率.379 + 長打率.663）をマーク。

腹斜筋の負傷で出場数は限られたが、それでもNPB全体の本塁打ランキングでトップ5に入るほどの爆発力を見せた。

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、その圧倒的なパワーは注目に値する。

同メディアはその村上の移籍先候補について分析し、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が在籍するロサンゼルス・ドジャースをトップ10から除外した。

そして、10位から順にサンディエゴ・パドレス、テキサス・レンジャーズ、ボストン・レッドソックス、アリゾナ・ダイヤモンドバックス、シカゴ・カブス、ニューヨーク・メッツ、トロント・ブルージェイズ、シアトル・マリナーズ、フィラデルフィア・フィリーズと並べている。

1位には、菊池雄星投手を擁するロサンゼルス・エンゼルスを選び「エンゼルスは日本人選手がMLBに適応できるよう手助けしてきた経験が豊富で、異文化へのサポート体制も整っている。

さらにテイラー・ウォードをトレードしたことで、2026年の推定年俸総額は2025年より5000万ドル（約78億5000万円）も下がる見込みだ。

エンゼルスは来年こそ優勝したいと本気で思っており、条件はバッチリ揃っている。

彼らは左の強打の三塁手を必要としていて、日本人市場にも精通している。

本当に実現するかどうか確信は持てないが、村上とエンゼルスはとても相性が良いという印象を受ける。

両者にとって理想的な組み合わせだろう」と伝えた。

【関連記事】

【了】