大谷翔平、WBC参戦を自身のインスタグラムで発表！世界一奪還へ”最大の戦…

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が24日（日本時間25日）、自身のインスタグラムで、来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場を表明した。

大谷はインスタグラムに、侍ジャパンの写真とともに、「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思う」と記載。来春に開催されるWBCへの参加を表明した。

大谷は今季、6月に投手復帰を果たし、2年ぶりに“二刀流”を再開。徐々にイニング数を増やしていき、最終的には14試合登板で1勝（1敗）、防御率2.87の成績をマークした。

ミルウォーキー・ブリュワーズと戦ったリーグ優勝決定シリーズでは第4戦に先発。6イニングで今季最多の100球を投じ、無失点と好投した。

ワールドシリーズでも先発登板するなど、投打でチームのWS連覇に大きく貢献。一方で過密日程で大会が行われるだけに、その疲労面が懸念され、出場可否に注目が集まっていた。

来季は二刀流に復帰してフルシーズンを戦う最初の年となり、その幕開けとなるWBCでの起用法に注目が集まる。

来春のWBC出場にあたっては、2年連続3度目のア・リーグMVPに選出されたアーロン・ジャッジ（ニューヨーク・ヤンキース）、今季シーズン60本塁打を放ったカル・ローリー（シアトル・マリナーズ）らがアメリカ代表として参戦を発表。

各国の大物選手が続々と参加を表明するなか、前回大会で3大会ぶり3度目の世界一に輝き、大会2連覇を目指す侍ジャパンにとって、大谷の参戦は大きな朗報となる。

【関連記事】

【了】