千葉ロッテマリーンズからドラフト3位指名を受けた横浜高・奥村頼人投手は24日、横浜市内のホテルにて契約交渉に臨んだ。契約金5000万円、年俸600万円で仮契約を結び、背番号は「40」に決定した。（金額は推定）





奥村投手は、「NPBという世界の夢を追って、野球少年として取り組んできた。次は自分が夢を与えられるような選手になりたいと思うので、頑張っていきたい」と力強く語った。さらに「ロッテの40番と言えば奥村頼人と言ってもらえるような選手になりたい」と、プロでの飛躍を期待させるコメントも残した。



また、ロッテにドラフト1位指名された石垣元気投手（健大高崎）とはチームメイトとなるが、ドラフト前からのエピソードも話してくれた。







「石垣とはドラフト前から『同じ球団に行けたらいいね』と話してて、1位と3位だったら入団会見で隣になることが多いと思うんですけど、まさかの1位と3位で指名されるなんて。それを連絡したんですけど、石垣はあまり喜んでいる感じではなかった」と告白。



そんな中、石垣投手のチームメイトから「すごく喜んでいた」と聞き、「よかったです」と笑顔を見せた。



それでも、プロの世界に入る以上は、生き残りをかけたライバルとなる。奥村投手自身も競争意識は明確だ。



「同じ投手として凄く尊敬している。それでも、仲良しこよしやれる世界じゃないと思いますし、いずれは越えなければいけない存在」と、闘志を見せていた。



高校時代のライバルと肩を並べながら、将来的にはチームを牽引する投手への成長が期待される。













