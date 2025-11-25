「来季の布陣を予想させる動き」鈴木誠也、再び右翼手？　カブスの若手捕…

鈴木誠也 最新情報

カイル・タッカー外野手がフリーエージェント（FA）になった今、シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手が来季再び右翼手としてプレーし、モイゼス・バレステロス捕手が指名打者（DH）に定着するかもしれない。その予兆は、すでに今季の試合で見られたと米メディア『マーキュリースポーツネットワーク』が報じている。

鈴木は今季序盤からDHとして起用され、カブス打線の一角を担っていた。

レギュラーシーズンでは151試合で32本塁打、打率.245、打点103、得点75、OPS.804（出塁率.326 + 長打率.478）をマーク。

打点数とホームラン数においては、メジャーキャリアハイを記録している。

一方でバレステロスは、今年9月にタッカーが左ふくらはぎの肉離れで負傷離脱した際、右翼に入った鈴木の代わりにDHを担当した。

そして、9月だけでOPS.999という好成績を残し、その打撃力が高く評価される理由を示している。

それを踏まえ、同メディアは「2026年の布陣を予感させる動きでもあった」とし、

「若手にDHを任せるのは簡単ではないが、バレステロスは20試合中18試合でDHとして出場。

レギュラーシーズン最終戦では6イニングを捕手として守り、その後3イニングを一塁で起用され、これが一塁守備としては2度目の経験だった。

現状、2026年のDH有力候補の筆頭と言って良い」と伝えている。

