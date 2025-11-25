大谷翔平 最新情報

右肩手術の影響で今季を全休したロサンゼルス・ドジャースのギャビン・ストーン投手が、ついに完全復活を果たす見通しだ。ストーンの復活は、来季のドジャースのローテーションにも影響を与えるとみられている。米メディア『LAFB』のライアン・アンダーソン記者が言及した。

ストーンは2024年シーズン、25試合に先発して防御率3.53、140.1回で奪三振116を記録し、先発陣の柱の1人として存在感を示していた。

しかし、来季は大谷翔平選手、佐々木朗希投手、ブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、エメ・シーハン投手、山本由伸投手と、球界屈指の豪華な陣容が並ぶため、ストーンが先発を取り戻せる保証はない。

とはいえ、ストーンの価値は先発だけに限られない。過去にはリリーフとして登板した実績もあり、ロングリリーフやスポットでの先発を任せられる万能性は、依然として課題の残るブルペンを支える重要な要素となり得るだろう。

ストーンが復帰することについてアンダーソン氏は「ドジャースは、選手の復帰とオフシーズンの補強を組み合わせることで、MLBで最も厚みと多様性を備えた投手陣を維持する態勢を整えている。彼の復帰と戦略的なブルぺン投手起用が相まって、来季の成功を再び目指すチームに柔軟性をもたらす可能性がある」と言及した。

