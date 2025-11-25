雪質良好な「ハチ・ハチ北高原スキー場」で多彩なコースを楽しむ! リフト券は兵庫県香美町のふるさと納税返礼品でも

兵庫県香美町(かみちょう)は、山・海・雪・食の魅力が揃う、日本海と中国山地に囲まれた自然豊かなまち。歴史的には山名氏の城下町として栄え、農業・漁業が盛ん。地域でブランド化された「香住(かすみ)ガニ」、高級和牛のルーツ「但馬牛(たじまうし)」、地酒「香住鶴」などが特産品です。

今回は、関西最大級のスキーリゾート「ハチ・ハチ北高原スキー場」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

良質な雪質と多彩なコースが魅力! 「ハチ・ハチ北高原スキー場」について

ハチ・ハチ北高原スキー場

・ハチ高原スキー場：兵庫県養父市丹戸 字西横角909−1

・ハチ北高原スキー場：兵庫県美方郡香美町村岡区大笹580-1

・アクセス：【車】北近畿豊岡自動車道「八鹿氷ノ山IC」

【公共交通機関】JR「八鹿駅」からバスまたはタクシー

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

香美町は兵庫県でも屈指の豪雪地帯で、積雪、雪質共に良好です。

「ハチ高原スキー場」はすべてのコースが見渡せるワイドなビッグゲレンデで、山頂部分からは「ハチ北高原スキー場」に接続しています。

ワイドで開放的な中央ゲレンデが初心者から中級者に人気の「ハチ高原スキー場」は、のんびり滑走できる林間コースで自然を満喫したり、上級者の聖地でもある「幻のエリア」が積雪たっぷりの時のみ解放されたりと、多彩なコースを楽しめます。

また、ポールゲートを滑り抜けるミニデュアルスラロームコースでは、スキーでもスノボでも、仲間や家族、友達と競争しながらスピード感を体験できるのが特徴。

「ハチ北高原スキー場」は、頂上から山麓までの超ロングコースと、滑りを楽しめるコースが魅力! 新雪が降った日のみオープンするパウダーエリアでは、自然を全身で体感できる深雪滑走も満喫できるのだとか。

「はじめてエリア」も用意されており、専門スタッフがサポートしながら、ネットで仕切られた超緩やかな斜面でスキー・スノボの基本を安全に習得できます。

どちらのスキー場も、ふわふわエア遊具や雪遊び、ソリを安心して楽しめる広々とした子ども専用エリアがあるほか、シーズン中にはさまざまなイベントが開催され、子どもから大人までめいっぱい遊び尽くせるスポットです。

自治体からのメッセージ

雪化粧の山々が皆様を歓迎する季節がやってきました! 兵庫県北部に広がる関西最大のスキーリゾート「ハチ・ハチ北スキー場」で、特別な冬の思い出を作りませんか？初めての方も、上級者も、家族連れの方も。25のコース・ゲレンデを誇る広大なエリアで、あなただけの雪の楽しみ方を見つけてください。ハチ高原の開放的なゲレンデと、ハチ北高原の絶景クルージングコースが、雪質自慢の斜面で皆様をお待ちしています。 滑った後は、地元但馬の食材を活かした温かいお食事もお楽しみください。特に但馬牛を使用した牛丼やカレーは絶品です！豊かな自然の中で、雪と戯れる贅沢な時間をぜひご体験ください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

香美町のふるさと納税返礼品について

「ハチ・ハチ北高原スキー場」で利用できるリフト券と、スキーを楽しんだ後にゆったりと疲れを癒やすのにピッタリな宿泊補助券を紹介します。

ハチ北スキー場 リフト 1日券(大人用 中学生以上)

・提供事業者：ハチ北高原スキー場

・兵庫県美方郡香美町村岡区大笹580−1

・内容量：ハチ北スキー場リフト1日券(大人用 中学生以上)1枚

※ハチ高原スキー場と共通券のため、ハチ高原スキー場でも利用可能。

・寄附金額：1万9,000円

2025／26シーズンに利用できる「ハチ・ハチ北スキー場」のリフト券です。標高1,221mの鉢伏山(はちぶせやま)の頂上から抜群の展望を楽しみながら、一気に4,000mを滑り降りるロングコースなど、バリエーション豊かなコースを満喫できます。

香美町 宿泊補助券 町内 共通 3,000円分

・提供事業者：香美町役場

・兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1

・内容量：1枚(3,000円)

・寄附金額：1万円

香美町の対象宿泊施設で利用できる宿泊補助券です。名産の「松葉ガニ」や「香住ガニ」、ブランド牛「但馬牛」などのグルメを堪能したり、夏のマリンスポーツ、冬のウィンタースポーツなど季節に応じたさまざまなアウトドア体験を楽しんだりした後に、エリアごとの特色豊かな温泉で疲れをゆったりと癒やすのもおすすめなのだとか!

今回は兵庫県香美町の観光スポット「ハチ・ハチ北高原スキー場」と、返礼品を紹介しました。初心者から上級者まで楽しめるバラエティに富んだコースをはじめ、子どもが雪と遊べるキッズパーク、多彩なイベントなど、冬の香美町を思う存分満喫できるスポットです。レンタルも充実しているので、手ぶらで行っても安心! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者