ジェイグループホールディングスが運営する「MOUMOU Cafe」(愛知県名古屋市)は2025年秋から、パリパリ食感のクレープの販売を開始した。

苺たっぷりクレープ

「MOUMOU Cafe」は、生クリームが魅力のカフェで、行列ができる店としても知られている。

新商品は、「苺たっぷりクレープ」（セット1,200円、単品950円）と「贅沢チョコバナナクレープ」（セット1,130円、単品880円）の2商品。薄く焼き上げたサクサク食感のクレープは、クリームとの相性がぴったりとのこと。