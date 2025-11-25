石川玩具は2025年秋より、アメリカ発の老舗玩具ブランド「Melissa and Doug(メリッサ＆ダグ)」全29アイテムの国内販売を開始した。

パウンディングベンチ

メリッサ＆ダグは創業35年以上にわたり、ユニークで安全な木製玩具を中心に世界約80カ国で愛されているブランド。デジタルデバイスを使わず、子どもたちが自らの五感で触れ、感じ、創造する喜びを通じて、自由な発想と創造力を養うことを目指している。

「パウンディングベンチ」(4,180円)は、トンカチでトントン打ち込むと反対側の顔が出てくる知育玩具。「形合わせ時計」(2,750円)は、様々な形、色、数字の書かれた形合わせ時計。

形合わせ時計

「チャンキーパズルビークル」(1,980円)は、パズルとしても積み木としても遊べる玩具。

チャンキーパズルビークル

「アイスクリームセット」(3,850円)は、ディッシャーでアイスをすくい、コーンに乗せてままごと遊びを楽しめる。「フェルトピザセット」(3,850円)、本物そっくりの「調味料セット」(4,180円)もラインナップする。

アイスクリームセット

フェルトピザセット

「ブロッカブル 乗り物」(6,600円)は、ブロックをはめ合わせて、ヨット、飛行機、トラクター、レースカーなどの乗り物を作って遊べる。

ブロッカブル 乗り物

これらの玩具は、長く遊べるよう安全性と耐久性を重視して設計されている。