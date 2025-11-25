真多呂は11月18日、「江戸木目込人形 ポニータ」(2万3,100円)の販売を、真多呂人形会館およびインターネットにて開始した。
同社では、これまでに「ピカチュウ」や「ミニリュウ」といったポケモンのキャラクターとのコラボによる江戸木目込人形を制作してきている。
今回は、「ポニータ」が登場。キャラクターの特徴である炎のたてがみは、鮮やかな色彩と滑らかな曲線で表現し、細部にまでこだわっている。
