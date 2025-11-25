東京スカイツリーの「SKYTREE SPACE」にて12月11日～2026年2月1日、「におい展PLUS＋」が開催される(2026年1月1日は休業)。

「におい展」が都内で行われるのは約8年ぶり。今回はパワーアップした内容で、強烈な悪臭から癒やされる香りまで様々な"におい"を体験できる。

会場では、ソニーのにおい制御技術を活用したテクノロジー体験コンテンツが登場。ソニー独自の技術を使った「真実の口」からランダムに発せられるにおいを嗅ぎ、それが何のにおいかを当てるクイズ「においクイズ」や、無味無臭の炭酸水が、におい制御技術によりジュースやお酒のように感じられる「魔法の香りコップ」を体験できる。

これらに加え、「におい展」おなじみの世界一臭い缶詰「シュールストレミング」などの激臭や、織田信長や坂本龍馬といった偉人をイメージした香りなど、多様なにおいを嗅ぐことができる。

1月2日・17日には、「シュールストレミング」の開封体験ができるジャンケン大会を開催する。当日の入場券を持っていれば誰でも参加できる。

会場では「シュールストレミングTシャツ」やフレグランスが当たる「におい展ガチャ」といったオリジナルグッズも販売する。

前売券はアソビュー(11月13日～)とイープラス(11月18日～)で販売。料金は、前売券が一般1,800円、中高生800円、小学生以下600円(当日券は各200円増)。