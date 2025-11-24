フジテレビの動画配信サービス・FODでは、台湾BLドラマ『独占後継者～エクスクルーシブ・ラブ』を12月1日0時から独占見放題配信する。

このドラマは、葬儀に関する仕事をテーマにした異色のBL作品。葬儀会社の後継者でありながら、怖いものが大の苦手な王湛(ワン・ジャン)が、教育係の冷血な納棺師・唐篤知(タン・ドゥージー)から猛特訓を受ける中で、恋の戸惑いや仕事に対する葛藤といった普遍的なテーマを描いている。

ストイックな教官・唐篤知を演じるのは『You Are Mine』(23年)のオレ様社長役で絶大な人気を集めたマオ･チーション。家業を継ぐことへの葛藤を抱える葬儀会社の息子・王湛を、元陸上選手であり本作がBLドラマ初出演となるジャン・ジアシェンが演じる。一方、サブカップルを演じるのは注目の若手俳優シュー･ウェイゾーとプー・ジンホン。メインカップルとは対照的に結婚式を巡るドラマを展開させ、ストーリーに更なる深みをもたらす。

家業を継ぐのを嫌い、大学卒業を先延ばしにして歌手を目指していた王湛。ある夜、豪華な別荘に監禁され、3カ月間で後継者としての猛特訓を受けることに。自由を奪われた監禁の場で、王湛の教育係となったのは納棺師の唐篤知。厳しい指導に反発しながらも、次第に彼に惹かれていく王湛。その感情は恋なのか、それとも極限状態が生む心理現象なのか…。

(C)CHOCO Media Co., Limited