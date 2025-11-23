12星座別に生まれ持った金運とは？ お金を節約するとき、貯金するときのヒントにしてみましょう。

今回は牡羊座～乙女座の金運能力について、占星術・神秘研究家の小泉茉莉花さんがお教えします！

◆牡羊座

たとえば、クレーンゲームでほしい物があったとき。牡羊座はそれが手に入るまでやり続けます。結果、ものすごく高くつくということになったりしますが、そんなことはおかまいなし。お金があればあるだけ、たとえお金がなくても、ほしい物があれば手に入れなきゃ気がすみません。

稼ぐ能力は抜群なので、お金がなくなってもすぐに補うことができそう。ただし、ある程度仕事をきわめてしまうと今持っている物をすべて投げ捨てても、そちらにいきたくなる傾向があるのがもったいないところ。

◆牡牛座

金銭感覚12星座ナンバーワンは文句なしの牡牛座。貯蓄も財テクカンペキで、老後の蓄えもばっちり。でも、牡牛座の欲望は限りなし。はたから見たら、それだけやっていれば絶対大丈夫と思われていても、牡牛座としては、いくら蓄えても、いくら備えても安心するということがありません。

また、グルメだったり、美しい物が大好きなので、ほしい物も次から次へとでてきます。しかし節約家な牡牛座は、全部買うなんてことはできないため、常に欲求不満状態。心安らかに過ごすためには、足るを知ることが必要です。

◆双子座

流行の先端を走っていきたい双子座。情報のアンテナをあちこちに、はりめぐらせているので新製品の知識も豊富。お金がいくらあっても足りません。でも、生活情報の収集もしているので、生活必需品などは安く入手。ポイ活もしているし、生活面も何とかなりそう。

ただし、自転車操業で、危なっかしいこと甚だしい。機を見るに敏で仕事もできますが、バランスが悪いことが金銭感覚不合格の烙印を押される原因に。まずは収支全体の見直しを。

◆蟹座

金銭感覚では12星座の中で上位に入る蟹座は、やりくり上手。細かく節約して、少しずつでも、確実に貯めていきます。自分も贅沢しないけど、人に対しても大盤振る舞いはしない。それがときには、けちといわれてしまう恐れあり。お金をかけなくても、手間暇や愛がたっぷりつまっていることが大事。

仕事面は、細かい心遣いで、上から可愛がられて出世するタイプ。でも、家族を大事にするあまり出世コースからはずれていくことも多そう。すごく稼ぐのは難しいかも。

◆獅子座

親分肌なので頼ってくる人にはご馳走したり、自分の大事な物もあげちゃったり、大盤振る舞いすることが多そう。でも、実は自分が相手にした分、自分にもしてほしいという願望がとても強いタイプ。お返しをしなくてもいいから、気持ちはきちんと伝えてほしいと思っています。

仕事はエリートコースまっしぐらですが、お金より名誉を重んじるし、大盤振る舞いするので、内情は火の車ということもありがち。人のためでなく、自分のためにお金を使うように心がけましょう！

◆乙女座

お金を稼ぐ能力は人並みですが、几帳面で金銭出納帳をつけたり、必要経費を節約したり、毎月積み立て貯金も欠かさないなどお金を貯める能力はあり。リーズナブルな予算で大満足の内容の会を開催するので、その手腕をかわれて、人があつまるときなどお金の管理を任されることも多そう。

でも、そのためのリサーチや清算などの手間暇＆時間的なことを考えたら、とても割があいません。損な役割をひきうけてもいいことなし。お人よしはほどほどに。

教えてくれたのは……小泉茉莉花さん

占星術・神秘研究家。大学時代に偶然に手にしたタロットカードが神秘の扉を開き、タロットカード、西洋占星術、月占術、魔法など、神秘の研究を開始する。多くの雑誌でレギュラー連載を持つほか、著書多数。インターネットの鑑定『小泉茉莉花の精密鑑定 月星座占い』、CD-ROMや家庭用ゲームソフトも手がけ、マルチメディアでも活動を展開している。

文＝あるじゃん 編集部