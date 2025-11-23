Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『出たい出たい～！』って言ったら叶いまして！」南海キャンディーズとの共演を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。11月17日（月）の放送では、テレビ東京系の音楽番組「プレミアMelodiX!」（11月17日(月)27:15～）への出演秘話などを語りました（※放送当時の内容です）。大森：だいぶ冬めいてきましたけども。若井：そうですね～！大森：体調のほどは大丈夫でしょうか？若井：体調、ちょっと心配だよね！大森：手洗いうがい、ちゃんとしてほしいな、って思いますよ！大森：（お笑いコンビ・南海キャンディーズ（山里亮太さん、山崎静代さん）が番組ナビゲーターをつとめる）テレビ東京系「プレミアMelodiX!（メロディックス!）」にこのあと（11月17日(月)27:15～）出ますね！

【TV出演情報📺】

⁡

11月17日(月)27:15から放送の

テレビ東京系「プレミアMelodiX!」に出演決定✨

⁡

Mrs. GREEN APPLEは

『GOOD DAY』をパフォーマンスします👍🏻☁️#南海キャンディーズ のお二人とのトークもお楽しみに🫶🏻

⁡

皆さま、ぜひご覧ください👀

⁡

▼番組HPhttps://t.co/21ns6MecBk… pic.twitter.com/Ez7BjyGrcw

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) November 11, 2025若井：そうですよ！大森：山ちゃん（山里亮太）！藤澤：山里さ～ん！若井：もう何年ぶりですか！ っていう！ お久しぶりの！藤澤：しずちゃん（山崎静代）さ～ん！大森：嬉しかったね！若井：嬉しかった～！大森：「出たい出たい～！」って言ったら、叶いまして！ 山ちゃんに「なに本当に来てんの!?」って言われたっていうね（笑）。若井：（モノマネをしながら）「なに本当に来てんの!?」って。大森：そうですね（笑）。