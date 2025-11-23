アヤックスは22日、エールディヴィジ第13節でエクセルシオールと対戦し、1－2で敗戦した。オランダメディア『Voetbal Primeur』によると、同クラブがホームでエクセルシオールに敗れたのは史上初となる。

アヤックスは今シーズン、ヨン・ハイティンハ監督の下でスタートしたものの、序盤からリーグ戦で勝ち切れない試合が続くと、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）でも開幕4連敗を喫し、今月6日にハイティンハ監督の解任を発表。現在はフレッド・グリム氏暫定監督としてチームを率いている。

グリム氏の初陣となった第12節ユトレヒト戦では1－2で敗戦。続くエクセルシオール戦でも同じスコアで敗れ、アヤックスは直近の公式戦12試合でわずか2勝のみと不振に陥っている。リーグ戦においては首位PSVにすでに勝ち点差「14」を離されることになった。

オランダメディア『AD』はグリム暫定監督はエクセルシオール戦後のコメントを紹介。同指揮官は「本当にひどいパフォーマンスだった」と試合を振り返り、「ゴール前に適切な人数をかけられていないし、チームの決まり事も守られていない。2人のストライカーがプレーするなら、クロスを上げるためにサイドから攻撃しなければならない」と改善を求めた。

アヤックスは2023－24シーズンにも苦しい戦いを強いられ、一時は最下位に転落。最終的には5位に浮上したものの、失点数「61」、優勝したPSVとは勝ち点差「35」をつけられる結果に終わっていた。

アヤックスは次戦、25日にCLリーグフェーズ第5節でベンフィカと対戦。公式戦5試合ぶりの勝利を目指すことになる。