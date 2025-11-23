大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、マックス・マンシー内野手の球団オプション（1年1000万ドル）を行使した。これで来季も残留することが決定したが、来オフは契約を更新しない可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ジアスレチックのジム・ボウデン氏によると、ドジャースは来季終了後にマンシーを引き留める予定は無く、9年間の在籍期間に終止符を打つことになる。同氏はドジャースが今オフに大物フリーエージェント（FA）内野手と契約し、マンシーをトレードする可能性があるとさえ推測した」と言及。

続けて、「トミー・エドマン外野手の多才さとマンシーの契約状況を考えると、ドジャースの内野には改善の余地がある。FA内野手のボー・ビシェットと契約し、彼を二塁で起用してエドマンを外野に移すか、ビシェットを三塁で起用し、マンシーをシアトル・マリナーズのようなチームにトレードするかどうかを見ることもできる」というボウデン氏の見解を伝えている。

今季のマンシーは度重なる故障も影響し、100試合、打率.243、19本塁打、67打点といった数字にとどまった。こうしたことからもボウデン氏は厳しい予想を立てているようだが、これを覆すような活躍を見せることはできるだろうか。

【関連記事】

【了】