西武は23日、2026年の春季キャンプの日程を発表した。

練習試合や参加メンバーの振り分けなどは、決まり次第発表となる。

▼ 一軍南郷キャンプ

期 間：2月1日(日)～23日（月・祝）

休養日：2月4日（水）、9日（月）、13日（金）、19日（木）

場 所：南郷中央公園野球場

▼ 二軍・三軍高知キャンプ

期 間：2月1日（日）～25日（水）

休養日：2月4日（水）、9日（月）、13日（金）、19日（木）

場 所：春野総合運動公園野球場