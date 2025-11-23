今日の運勢は？ ★11月24日（月・祝）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月24日（月・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月24日（月・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の井川今日子さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？声をかけられることが増えるなど、人気者になりそう。対人運が良好なので商談なども上手くいくようです。一生懸命頑張っていると、周りからも応援されて予想以上の成果を得られるかも。リーダーシップをとる機会がたくさんありそう。周りの人たちの声をちゃんと聞いて振る舞うようにすると良いでしょう。共感力の高さを活かすとピンチをチャンスに変えることができそうです。興味関心があるものを、徹底的に調べると◎知らなかったことが分かるようになると、さらに面白くなるようです。自分の心に素直になって行動すると、良い流れに乗れるはず。パートナーや恋人とじっくり話せるようです。相手の想いを受け取って、二人にとって良い方向へいくようにしましょう。明るい部屋や開放的な空間の方が良い話ができるかも。気力や活力があって、周りにそのパワーを分けてあげることができそう。もし落ち込んでいる人がいたら、話を聞いてみて。あなたの意見を聞くと物事がスムーズに進むことでしょう。思いやりを持って接すると、あなた自身の輝きも増すようです。長年付き合いがある人に対しても真心を忘れないようにしましょう。あなたのプラスの想いが良い縁を引き寄せるようです。ストレスを感じると暴飲暴食をしてしまいそう。今日は積極的にリフレッシュできることをやってみて。派手なアクション映画など観るのもアリ。自分の感情を思いっきり解放しましょう。なんとなくモヤモヤする場合は、心と身体を整えることを試してみましょう。ストレッチやヨガなども◎不要になったモノなどを処分すればさらに運気アップに。部屋がスッキリすると良い運が舞い込むようです。過去に好きだったものに再び興味を持つかも。自分の気持ちの変化を客観視すると、将来に向けてのビジョンも見えてくるようです。神社仏閣など心が落ち着く場所へ出かけてみるのも◎忙しい一日になりそうですが、充実感もあるようです。ちょっとニガテなあの人とも頑張って話してみると良いでしょう。こんな価値観もあるんだなと冷静に判断できそう。夜はバスタイムでリラックスを。健康面を見直すと良いでしょう。友人との会話やインターネットから自分に合ったものを見つけると◎今日は旬な食材を使って料理をするのも良いでしょう。家族や恋人との食事を楽しんで。他人の欠点が気になってしまうなど、ちょっとイラッとしてしまいそう。もどかしい気持ちになるかもしれませんが、深呼吸で落ち着きましょう。好きな音楽などを聞いて気分を入れ替えて。感受性が高まり周囲の人達へ深い愛情が湧いてきそうな日。一方、感情的になりやすい傾向もあるので気をつけましょう。悩み事は1人で背負い込まず信頼できる相手に相談すると物事がスムーズに進みそうです。■監修者プロフィール：井川今日子（いがわ・きょうこ）池袋占い館セレーネ所属。中学時代より予知夢を見るようになり、実践心理学（NLP）やアロマテラピーを習得。精神科での勤務経験も有する。自身の複雑な家庭環境や人間関係の悩みから得た知見を鑑定に活かし、現在は「電話占いMUGEN」にも出演するなど幅広く活動している。