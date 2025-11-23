「オファーを断った」ドジャース、新クローザー獲得に失敗！？　米メディ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、リリーフ陣が不安定な状態がポストシーズンまで続いた。そのため、今オフはテコ入れを模索しているとみられているが、狙いを定めた投手の獲得に失敗していたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

ドジャースが狙っていたとされるのは、アトランタ・ブレーブスからフリーエージェント（FA）になっていたライセル・イグレシアス投手。今季29セーブをマークしたクローザーだが、ブレーブスと1年1600万ドルで再契約したことが日本時間20日に伝えられている。

同メディアは「水曜日にブレーブスと再契約したイグレシアスは、ドジャースからの同様のオファーを断ったと報じられている。MLBインサイダーのフランシス・ロメロ氏によると、イグレシアスにはドジャースとトロント・ブルージェイズが関心を示していたが、ブレーブスへの復帰を選んだという」と言及。

続けて、「イグレシアスはリリーフが豊富な市場において、エドウィン・ディアス投手らトップ層よりは下の“第2層”に位置する存在だった。だが、ドジャースとしては彼が結んだ1年1600万ドルの契約は、ディアスが得ると予想される契約より望ましい条件だった可能性が高い。特に昨年、タナー・スコット投手に4年7200万ドルという大型契約を与えた後であればなおさらだ」と記している。

【関連記事】

【了】