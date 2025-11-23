広島は23日、2026年のキャッチフレーズは『SHAKARIKI 』に決まったと発表した。

島内颯太郎投手は球団公式ホームページを通じて「今のカープにとって一番大事なことはしゃかりきに戦うことだと思うので、今のチームにぴったりだと思います。「がむしゃら」「しゃ」「遮二無二」と「しゃ」シリーズ第4弾ということで、なかなか結果が出せていないのですが、なんとか来年はこの「SHAKARIKI」でリーグ優勝、日本一を目指して頑張っていきたいと思います。ロゴにカープが優勝に向かっていくというのが入っているので、それもすごく分かりやすくて良いと思います。まずは今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。今シーズンは2年連続Bクラスという悔しい思いを選手もそうですし、ファンの皆様にも味わわせてしまったったと思うので、来シーズンは選手全員気持ちを入れ替えて、リーグ優勝、日本一というところを目指して「しゃかりき」に頑張っていきますので、ファンの皆様も「しゃかりき」に応援よろしくお願いします」とコメント。

▼ 直近5年のキャッチフレーズ

2022年：「ガツガツGUTS！」

2023年：「がががが がむしゃら」

2024年：「しゃ！」

2025年：「遮二無二」

2026年：「SHAKARIKI 」