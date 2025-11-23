福島県中通り地方の阿武隈(あぶくま)高原に位置する田村市(たむらし)は、美しい青空と緑豊かな自然に恵まれ、平安時代の武将「坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)」の伝説が多く残る、歴史と文化の薫る高原都市。四季折々に開催されるさまざまな祭りやイベントが魅力の一つです。

今回は、田村市にふるさと納税返礼品を提供するさつまいも農家「松や農園」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

品質にこだわる! 田村市の返礼品提供事業者「松や農園」について

松や農園

・福島県田村市船引町堀越地区

地域の遊休農地解消のために夫婦でさつまいもづくりを開始した「松や農園」。品質にこだわり、甘みがより一層増すよう2カ月以上の熟成期間を置き、ねっとり甘いさつまいもをつくっています。

「紅はるか」をメインに「シルクスイート」などの品種を栽培し、「干し芋」や「濃縮さつま芋甘酒」にも加工し販売しています。

しっとり上品な味わいで、焼きいもを冷やすことによってさらに甘みが増し、まるでスイーツのような味わいを楽しめる「冷やし焼いも」などは、24時間無人営業もしており、いつでも購入可能なのが特徴!

また、市内でつくられた農産加工品のうち、有識者などで構成される市認証委員会がブランドと認めた、市を代表する特産品「田村の極」の認証をもらうことができ、さらに自信をもって生産・販売できるようになったのだとか。

さつまいもや加工品へのこだわり

「松や農園」では、紅はるかやシルクスイートなどのさつまいも、紅はるかを使用した熟成干し芋、さつまいも甘酒を返礼品として提供しています。

自ら一つ一つ手作業でつくる干し芋は半生タイプに仕上げられており、子どもから大人まで食べやすいと好評なのだそう。

「紅はるか」でつくられた甘酒は干し芋を米糀で発酵させた逸品で、干し芋の甘みと米の味わいがバランスよく楽しめる新感覚の甘酒です。

返礼品登録までのエピソード

「松や農園」は、田村市の担当者からふるさと納税返礼品への登録をすすめられ、提供事業者となったそうです。

担当者は「田村市でもおいしいさつまいもや加工品ができることを知ってほしい」との思いから、品質やパッケージ作成にこだわり抜き、「素朴なパッケージが逆にインパクトに繋がる」との意見も届いたそうです。

「松や農園」がふるさと納税返礼品提供事業者となったことで、「田村市公式のオンラインショップ(2025年10月閉鎖)から購入する人が増え、認知度も上がった」と語っていました。

自治体からのメッセージ

田村市は寒暖差が大きく、独自の気候が育む野菜や米が人気です。お試し農業や農業研修の受け入れなど、新規就農サポートにも力を入れています。

田村市のふるさと納税返礼品について

「松や農園」が提供している「熟成干し芋」、「さつまいも甘酒」を紹介します。どちらも田村市の中で人気の返礼品なのだとか。

紅はるか使用 熟成干し芋

・内容量：【1】ほしいも220g×2袋【2】ほしいも220g×4袋

・寄附金額：【1】1万円【2】1万5,000円

自家生産したさつまいも(紅はるか)を加工、製造した干し芋です。ねっとり濃厚な甘みが味わえ、オーブンで少し加熱するとさらにやわらかくなるそうです。子どものおやつや腸活にもおすすめとのこと。

さつまいも甘酒

・内容量：【1】140ml×3本セット【2】140ml×5本セット

・寄附金額：【1】9,000円【2】1万1,000円

「紅はるか」でつくった干し芋と米麹を発酵させた「さつまいも甘酒」です。米麹はすりつぶしているので、とても飲みやすく、優しい甘さを感じられます。子どもから大人まで安心して飲めるノンアルコールです。

今回は福島県田村市の返礼品提供事業者「松や農園」と、人気の返礼品を紹介しました。2カ月の追熟により、ねっとりとした甘いさつまいもをつくる事業者です。加工品の干し芋や甘酒もこだわりが詰まっており、素朴で優しい味わいを楽しむことができます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

