花澤香菜「ちょっと浮かれていますよ（笑）」“パーマ”をかけてイメチェン！山崎怜奈も絶賛「猫みたいでかわいいです！」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。11月17日（月）の放送は、声優・アーティストの花澤香菜さんが登場！ ここでは、花澤さんの最近の活動について振り返りました。

◆花澤香菜「もう分からないです（笑）」

れなち：最近の花澤さんは、テレビアニメ「Let's Play クエストだらけのマイライフ」をはじめ、秋アニメにもたくさん出演していますし、先月には（アーティストとして）ビルボードライブ・ツアー「HANAZAWA KANA Billboard Live 2025」も開催していました。

花澤：やった～！

れなち：今年って何作やられたのですか（笑）？

花澤：もう分からないです（笑）。

れなち：確かに今録っている作品もあるし、もうわけが分からないですよね（笑）。

花澤：そうなの！ 結構前に録った作品が今放送されたりするから。でも、今年はいろんなことをたくさんやりました！

れなち：「謎解きはディナーのあとで」も今年ですか？

花澤：今年4月に放送されたね。

れなち：「働きすぎでは!?」って思ってしまいますが……。

花澤：（笑）。1年経つのが早いよね、あっという間だよね。

れなち：このあいだも、別の作品の舞台あいさつで、先輩にツッコまれているシーンが……。

花澤：先輩にツッコまれてた（笑）？

れなち：何の作品でしたっけ？ 急に役の声を（エフェクトなしで）そのまま……。

花澤：ああ！「呪術廻戦（劇場版 呪術廻戦 0）」だね。

れなち：それです！ もうなんか「花澤さんのあの情報は、何の作品のときだろう？」って分からなくなるくらい、いろんな作品に出られているから（笑）。本当にお忙しいと思いますけれども。

花澤：ありがたいです。でも、元気にやっておりますので。パーマもかけちゃって（笑）。

れなち：そう！ 今の花澤香菜さん、パーマをかけています！

花澤：ちょっと浮かれていますよ（笑）。でも、怜奈ちゃんもパーマかけていたよね？

れなち：私も5月に年に1回、1週間この番組を休む期間があるんですけど、そのときに、ちょっと思い立ってパーマをかけました。

花澤：パーマっていいよね！ セットも楽だし。

れなち：そうなんですよ！ でも「髪が傷みやすい」って言われませんでした？

花澤：言われたけど、そこまで実感していないかな。

れなち：確かにツヤツヤ！ 猫みたいでかわいいです。

花澤：……どういうことだ（笑）？ でも、ありがとうございます。

