花澤香菜「ちょっと浮かれていますよ（笑）」“パーマ”をかけてイメチェン！山崎怜奈も絶賛「猫みたいでかわいいです！」

◆花澤香菜「もう分からないです（笑）」
れなち：最近の花澤さんは、テレビアニメ「Let's Play クエストだらけのマイライフ」をはじめ、秋アニメにもたくさん出演していますし、先月には（アーティストとして）ビルボードライブ・ツアー「HANAZAWA KANA Billboard Live 2025」も開催していました。
花澤：やった～！
れなち：今年って何作やられたのですか（笑）？
花澤：もう分からないです（笑）。
れなち：確かに今録っている作品もあるし、もうわけが分からないですよね（笑）。
花澤：そうなの！ 結構前に録った作品が今放送されたりするから。でも、今年はいろんなことをたくさんやりました！
れなち：「謎解きはディナーのあとで」も今年ですか？
花澤：今年4月に放送されたね。
れなち：「働きすぎでは!?」って思ってしまいますが……。
花澤：（笑）。1年経つのが早いよね、あっという間だよね。
れなち：このあいだも、別の作品の舞台あいさつで、先輩にツッコまれているシーンが……。
花澤：先輩にツッコまれてた（笑）？
れなち：何の作品でしたっけ？ 急に役の声を（エフェクトなしで）そのまま……。
花澤：ああ！「呪術廻戦（劇場版 呪術廻戦 0）」だね。
れなち：それです！ もうなんか「花澤さんのあの情報は、何の作品のときだろう？」って分からなくなるくらい、いろんな作品に出られているから（笑）。本当にお忙しいと思いますけれども。
花澤：ありがたいです。でも、元気にやっておりますので。パーマもかけちゃって（笑）。
れなち：そう！ 今の花澤香菜さん、パーマをかけています！
花澤：ちょっと浮かれていますよ（笑）。でも、怜奈ちゃんもパーマかけていたよね？
れなち：私も5月に年に1回、1週間この番組を休む期間があるんですけど、そのときに、ちょっと思い立ってパーマをかけました。
花澤：パーマっていいよね！ セットも楽だし。
れなち：そうなんですよ！ でも「髪が傷みやすい」って言われませんでした？
花澤：言われたけど、そこまで実感していないかな。
れなち：確かにツヤツヤ！ 猫みたいでかわいいです。
花澤：……どういうことだ（笑）？ でも、ありがとうございます。
