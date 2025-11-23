リヴァプールに所属するスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクが、クラブ史上初の不名誉な記録を作ったようだ。22日、データサイト『Opta』が伝えた。

プレミアリーグ第12節が22日に行われ、王者リヴァプールはノッティンガム・フォレストに0－3で完敗。直近のリーグ戦7試合で6敗目を喫し、アルネ・スロット監督の進退が騒がれる事態となっている。

イサクは同試合に先発出場したものの、記録したシュートは1本にとどまるなど不発に終わり、68分でベンチへと下がった。『Opta』によると、イサクは先発出場したプレミアリーグの最初の4試合で全敗したリヴァプール史上初の選手となってしまったようだ。

今夏にニューカッスルから“英国史上最高額”の移籍金1億2500万ポンド（約256億円）でリヴァプールに加入したイサクだが、リーグ戦とチャンピオンズリーグではここまで出場8試合で0ゴール1アシスト。得点はリーグカップ3回戦のサウサンプトン戦での1点のみと期待に応えられていない。

イサクが結果を残せていないのは、そもそもリヴァプールが不調なのも大きな理由だろう。プレミアリーグの開幕12試合で6敗目を喫したのは、前年度王者としては、1995－96シーズンのブラックバーン、2015－16シーズンのチェルシー、16－17シーズンのレスターに続く4クラブ目。いずれのクラブもタイトル防衛に失敗しており、すでに首位アーセナルとの勝ち点差は「8」に開いている状況に鑑みても、現時点でリヴァプールの連覇は夢物語だとイギリスメディア『BBC』は指摘している。

【ハイライト動画】リヴァプールvsノッティンガム・フォレスト