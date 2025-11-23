大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは来季、ワールドシリーズ3連覇を狙っている。すでに強力な戦力を維持しているドジャースは来季も優勝の最有力候補と見られているが、今オフも積極補強を進める姿勢を崩していない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。

今オフのフリーエージェント（FA）市場で最も注目を集めているのは、カイル・タッカー外野手だ。タッカーはここ5年間で平均本塁打26、OPS+140という堂々たる成績を残す28歳のスラッガーで、守備面でも外野の名手として知られている。

ドジャースはタッカーを狙う可能性があるが、10〜12年規模の長期契約を彼は求めると予想される一方、ドジャースは短期で高額のオファーを優先したい考えだという。大規模な長期契約に踏み切らない球団方針が、タッカー獲得の障壁になるかもしれない。

注目の集まるタッカーの動向についてウォーレン氏は「彼の優勝への意欲が、決断に影響するかもしれない。ドジャースのような常勝球団なら短期契約でも魅力があるため、ニューヨーク・ヤンキースやニューヨーク・メッツといった資金力のある球団も含めて競争が激化する見込みだ」と言及した。

【関連記事】

【了】