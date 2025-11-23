スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第13節が22日に行われ、セルティックは敵地でセント・ミレンと対戦した。

2023年夏から指揮を執っていたブレンダン・ロジャーズ監督が解任されて、マーティン・オニール暫定監督が就任して以降、リーグ戦では2連勝を飾っているリーグ2位のセルティックは代表ウィーク明けで9位のセント・ミレンとのアウェイゲームに臨んだ。

セルティックに所属するFW前田大然とMF旗手怜央が先発出場し、FW山田新がベンチ入りしたほか、DF稲村隼翔はメンバー外となった一戦は、スコアレスのまま終盤に突入すると、90＋5分にペナルティエリア外から左足を振り抜いた主将カラム・マグレガーのミドルシュートが決勝点となり、セルティックが1－0で劇的勝利を収め、リーグ戦3連勝を飾った。

この結果、セルティックは暫定ながら首位ハーツとの勝ち点差を「4」に縮めることに成功している。なお、前田と旗手はフル出場で勝利に貢献した一方、山田に出場機会はなかった。

次戦、セルティックは27日にヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節でFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトと対戦する。

【ハイライト動画】セルティックが劇的勝利でリーグ戦3連勝！