兵庫県北部に位置する豊岡市(とよおかし)は、豊かな山と海に恵まれ、コウノトリと共生するまち。日本で最後の野生のコウノトリ生息地として知られ、保護・繁殖・共生の事業を行い、生き物が育つ環境づくりに取り組んでいます。

今回は、国の登録有形文化財に泊まることができる「TOYOOKA1925」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

観光拠点にもピッタリ! 「TOYOOKA1925」について

TOYOOKA1925

・兵庫県豊岡市中央町11-22

・アクセス：【車】「豊岡出石IC」から10分

【電車】JR「豊岡駅」から徒歩8分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

1925年に起きた北但大震災の後、まちを再生するために次々と建てられた鉄筋コンクリート造や木造防火の建築物「豊岡復興建築群」の一つ「TOYOOKA1925」。関西を代表する建築家だった渡邊節(わたなべせつ)氏の意匠が残る1934年築の建物で、国の登録有形文化財に選定されています。

様式美と合理性を両立しており、ルネッサンスやアールデコの意匠を取り入れた外観やエントランス、シンプルながらも当時の趣きを感じる客室、銀行の窓口があった開放的な吹き抜けが特徴のメインホールなど、紡がれてきた歴史とクラシックな雰囲気を色濃く遺した美しい名作建築で、現在はブティックホテルとして宿泊することができます。

宿泊者専用のゲストラウンジも用意されており、アルコールも含めた16種類以上のドリンクを好きなだけ飲むことができるのも魅力的!

当時の時代背景や、細部にまで宿る建築家の意匠に思いを馳せながら、ゆったりと贅沢な時間を過ごすことができます。

また、観光スポットが近いのも特徴。関西屈指の温泉街「城崎(きのさき)温泉」や、歴史的な町並みが残る「出石(いずし)城下町」、白砂と透明度が高いビーチ「竹野浜」、カバンの産地ならではの商店街「カバンストリート」のほか、「豊岡復興建築群」など市街地に残る復興建築を散策する拠点としても便利です。

以下、徒歩圏内のスポットです。

・カバンストリート

・豊岡復興建築群

・寿ロータリー(パリのエトワール広場を参考に整備され、日本でも数少ない信号のない六差路ロータリー)

・ふれあい公設市場(木造の公設市場としては日本最古級)

豊岡市の人気のふるさと納税返礼品について

豊岡市の観光に便利な「豊岡旅幸券(豊岡市旅行クーポン)」を紹介します。

豊岡旅幸券(豊岡市旅行クーポン)

・提供事業者：豊岡観光イノベーション

・内容量：1万円券×1、1,000円券×5

・寄附金額：5万円

豊岡市の複数施設で利用可能なクーポンです。有効期限は3年間! 宿泊施設、飲食店、観光施設など約230施設以上で使うことができます。

今回は兵庫県豊岡市の観光スポット「TOYOOKA1925」と、返礼品を紹介しました。国の登録有形文化財にも選定された名建築ホテルです。渡邊節氏の建築美を感じながら、贅沢なひとときを過ごすことができます。観光スポットが近いのもうれしいポイント! 旅の拠点としても利用できます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者