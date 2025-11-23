ラ・リーガ第13節が22日に開催され、オサスナvsレアル・ソシエダが行われた。

ここまで3勝2分け7敗で勝ち点11のオサスナと3勝4分け5敗で勝ち点13のソシエダの一戦。共に苦しんでいるチーム同士の“シックスポインター”となる一戦で、日本代表MF久保建英はベンチからのスタートとなった。

試合は立ち上がりからソシエダがボールを握ってペースを掴んでいく展開に。オサスナは、アンテ・ブディミルがベンチスタートということもあり、前線でなかなかボールが収まらない。

ソシエダもボールこそ保持するものの、多くの決定機を作ることはできず。攻撃で良い形があまり作れていないと、40分にオサスナがビッグチャンス。ボックス内でパスを受けたラウール・ガルシアがシュートを放つが、枠を大きく外してしまった。

それでも42分、オサスナがセットプレーからゲームを動かす。右コーナーキックを獲得すると、ゴール前へのクロスを走り込んだアレハンドロ・カテナがヘディングでしっかり合わせ、オサスナが先制に成功した。

ソシエダがビハインドで迎えた後半、53分に追いつく。カルロス・ソレールからのダイレクトパスを受けたブライス・メンデスがワンフェイントを入れてボックス内からシュート。ディフレクトもあった中でネットを揺らした。

追い付いたソシエダは久保建英の投入を用意すると59分、ミケル・オヤルサバルのパスを受けたゴンサロ・ゲデスがボックス内左から逆サイドのネットを揺らしてゴール。ソシエダが一気に逆転に成功する。

逆転したソシエダはゲデスに代えて久保、アルセン・ザハリャンに代えてアンデル・バレネチェアを投入する。ソシエダは逆転した勢いでそのまま押し込んでいく展開となるが、なかなかゴールに繋がらない。久保も仕掛けを見せるがゴールが遠い中、82分にバレネチェアが大仕事。ハーフウェイラインを越えたところからいきなり右足一閃。GKが前に出ていた中で超ロングシュートを放つと、そのままゴールに吸い込まれ、スーペルゴラッソでソシエダがリードを広げることに成功した。

追加点を奪い、少し余裕が出たソシエダだったが87分にアクシデント。イニゴ・アルギビデがセルヒオ・ゴメスに対して激しいチャージ。これが一発退場となり、オサスナは1人少ない戦いで2点差を追いかけることとなった。なお、セルヒオ・ゴメスは問題なくプレーに戻っている。

終盤にかけてはオサスナ側が熱くなり激しい展開に。久保はアディショナルタイム3分にカットインからボックス内で左足シュートもGK正面に。

【スコア】

オサスナ 1ー3 レアル・ソシエダ

【得点者】

1ー0 42分 アレハンドロ・カテナ（オサスナ）

1ー1 53分 ブライス・メンデス（レアル・ソシエダ）

1ー2 59分 ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ）

1ー3 82分 アンデル・バレネチェア（レアル・ソシエダ）

