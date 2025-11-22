「明らかに候補だ」ドジャース、元所属選手が復帰を希望！？　米メディア…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、クレイトン・カーショー投手が今季限りで現役を引退した。チーム内外から惜しまれつつの引退となったが、シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）になっているジャスティン・ターナー内野手も同様の展開を望んでいるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

2014年～2022年にかけドジャースでプレーした経験を持つターナーは、今年2月にカブスと結んだ1年600万ドルの契約が満了。お互いにオプションを行使しなかったためFAとなったが、現在40歳であること、今季は80試合、打率.219、3本、18打点にとどまったことなどから今後は不透明な状況だ。

同メディアは「11月下旬に41歳になるターナーはメディアに対し、非常に興味深いコメントを述べた」としつつ、「自分のキャリアのいちばん大きな部分はロサンゼルスでの9年間にある。だから、まだはっきりとは言いたくないが、（1日契約で）ドジャースで引退するというのは“ほぼ確実”と言っていいのかもしれない。どうなるかは分からないが、もしどこかの球団で引退するなら、明らかにドジャースがその候補だと思う」というターナーのコメントを紹介。

一方、「彼がクラブハウスにもたらすベテランの存在感は大きなメリットになるだろう。だが、バットスピードと機動力が低下していることを考えると、彼が他球団に迎え入れられるとしたら少し驚きだ」とも記している。

