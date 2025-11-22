日本野球機構（NPB）は、12月9日に2025年度の現役ドラフトを開催する。同制度は各球団2人以上の対象選手を選出し、他球団から必ず1人以上指名する。移籍の活性化により、出場機会に恵まれていない選手の新天地での飛躍が期待される。ここでは、今年の現役ドラフトで特に注目したい広島東洋カープの選手を紹介する。

林晃汰

[caption id="attachment_239896" align="aligncenter" width="530"] 広島東洋カープの林晃汰（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：181cm／98kg

・生年月日：2000年11月16日

・経歴：智弁和歌山高

・ドラフト：2018年ドラフト3位（広島）

高卒3年目の2021年に2桁本塁打をマークし、覚醒を予感させていた林晃汰。ところが、パフォーマンスを継続できず、以降はもがき苦しむシーズンを過ごしている。

智弁和歌山高時代には、高校通算49本塁打を誇る強打の内野手として活躍。2018年ドラフト3位指名で広島東洋カープに入団した。

高卒2年目の2020年に一軍デビューを果たすと、翌2021年はシーズン途中から三塁のレギュラー格に。

同年は102試合に出場し、打率.266（規定未満）、10本塁打、40打点とブレイクの足掛かりを掴んだ。

しかし、2022年は打撃不振に陥り、まさかの一軍未出場。その後も思うような結果を残せていない。

高卒7年目の今季も、22試合の一軍出場で打率.188、2本塁打、4打点に終わった。

その一方で、二軍では71試合出場、打率.284、8本塁打、32打点の好成績。現役ドラフトの対象となれば、注目の存在になるだろう。

長谷部銀次

[caption id="attachment_239796" align="aligncenter" width="530"] 広島東洋カープの長谷部銀次（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：184cm／88kg

・生年月日：1998年7月29日

・経歴：中京大中京高 - 慶応大 - トヨタ自動車

・ドラフト：2022年ドラフト6位（広島）

プロ入りから3年間、思うような結果を残せていない長谷部銀次。二軍では好成績を収めているだけに、現役ドラフトの対象となれば、他球団も興味を示す存在となるだろう。

トヨタ自動車から2022年ドラフト6位で広島東洋カープに入団。即戦力として期待されていたが、ルーキーイヤーは二軍で39試合登板、防御率5.62と苦しみ、一軍登板なしに終わった。

プロ2年目の昨季に待望の一軍デビューを果たしたが、わずか5試合の登板に。

今季は5月末に一軍へ昇格するも、5試合の登板で防御率15.19と乱調。夏場以降は一軍登板がなく、シーズンの大半をファームで過ごした。

一方、二軍では35試合に登板し、1勝1敗2セーブ、防御率2.18をマーク。前年も防御率1点台をマークしており、あとは一軍での結果が求められている。

現役ドラフトによる移籍を含め、浮上のきっかけを掴みたいところだ。

持丸泰輝

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／91kg

・生年月日：2001年10月26日

・経歴：旭川大高

・ドラフト：2019年育成選手ドラフト1位（広島）

3年連続で一軍出場なしと出番が限られている持丸泰輝。現役ドラフトの趣旨に沿った存在と言える。

旭川大高時代には、2度の甲子園出場を経験。高校通算17本塁打を誇る強打の捕手として注目を集め、2019年育成選手ドラフト1位で広島東洋カープに入団した。

高卒3年目の2022年6月に支配下登録を勝ち取り、一軍デビュー。5試合の一軍出場にとどまったが、スタメンマスクを経験するなど充実のシーズンを過ごした。

しかし、その後はファームが主戦場に。昨季は二軍で72試合出場、打率.268、2本塁打、16打点とまずまずの数字を記録。守備面でも高い盗塁阻止率をマークしたが、一軍からは声がかからなかった。

高卒6年目の今季は、二軍戦で50試合に出場したが、打率.119と打撃面で大きく低迷。3年続けて一軍未出場に終わった。

広島では、内野手登録されている二俣翔一の捕手コンバートが予定されるなど、取り巻く状況がますます厳しくなっている。現役ドラフトの対象となる可能性も否定できない。

遠藤淳志

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／90kg

・生年月日：1999年4月8日

・経歴：霞ヶ浦高

・ドラフト：2017年ドラフト5位（広島）

高卒2年目から一軍でチャンスを得るも、近年は足踏み状態が続いている遠藤淳志。新たな環境に身を置くことも、選択肢となりそうだ。

霞ヶ浦高から2017年ドラフト5位で広島東洋カープに入団。高卒2年目の2019年に一軍デビューを飾った。

同年はリリーフを中心に34試合に登板し、1勝1敗1セーブ6ホールド、防御率3.16を記録。

翌2020年は先発に転向し、19試合（107回）を投げ、5勝6敗、2完投、防御率3.87と飛躍の兆しを見せた。

しかし、以降は伸び悩んで一軍定着には至らず。高卒8年目の今季は先発、中継ぎの両軸で起用されたが、一軍では7試合の登板で1勝2敗、防御率5.79に終わった。

それでも、二軍では25試合登板（9先発）で4勝3敗1セーブ、防御率2.44の好成績をマーク。

特に今季は、球速アップに成功するなど成長を示しており、あとは一軍で結果を残すのみ。現役ドラフトで移籍となれば、ブレイクのきっかけになる可能性もありそうだ。

大道温貴

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／91kg

・生年月日：1999年1月20日

・経歴：春日部共栄高 - 八戸学院大

・ドラフト：2020年ドラフト3位（広島）

2023年にはブルペンの一角を担い、48試合に登板した大道温貴。だが、その後の2年間は登板機会が激減し、不本意なシーズンを過ごしている。

八戸学院大から2020年ドラフト3位で広島東洋カープに入団すると、ルーキーイヤーからリリーフとして開幕一軍入り。

シーズン途中からは先発に回り、最終的に24試合登板(7先発)で4勝4敗3ホールド、防御率4.75を記録した。

プロ3年目の2023年はリリーフに専念し、自己最多の48試合に登板。3勝1敗10ホールド、防御率2.72の好成績を残した。

しかし、昨季は一転して4試合の一軍登板にとどまり、防御率10.38と低調な結果に終わった。

プロ5年目の今季は、開幕からファーム暮らしが続き、38試合の二軍登板で1勝3敗5セーブ、防御率3.79と目立つ結果を残せず。シーズン終盤に一軍へ昇格したが、わずか1試合の登板に終わった。

一軍での実績もあるが、現役ドラフトの対象となる可能性も否めない立場に置かれている。

ケムナ誠

・投打：右投右打

・身長／体重：190cm／96kg

・生年月日：1995年6月5日

・経歴：日南高 - 日本文理大

・ドラフト：2017年ドラフト3位（広島）

プロ8年目の今季は、一軍登板なしと不本意なシーズンを過ごしたケムナ誠。一軍で活躍した実績もあるが、厳しい立場に置かれている。

日本文理大時代に大型右腕として注目を集め、2017年ドラフト会議で広島東洋カープから3位指名を受けてプロ入り。

プロ3年目の2020年に一軍のブルペンに定着すると、41試合登板、1勝1敗11ホールド、防御率3.88を記録した。

さらに、2022年には自己最多の43試合に登板。4勝14ホールド、防御率3.20の好成績。前年から3年連続40試合以上に登板するなど、救援陣を支えた。

しかし、翌2023年は登板機会を減らすと、同年9月に右肘のクリーニング手術を実施。昨季は手術の影響で出遅れ、わずか5試合の一軍登板に終わった。

今季は復活が期待されたが、まさかの一軍未登板。二軍でも24試合の登板で防御率4.78とアピールできなかった。

心機一転、環境を変えて再起を図ることも選択肢といえそうだ。

【了】