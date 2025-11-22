ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースからウェーバーとなっていたジャスティン・ディーン外野手は、サンフランシスコ・ジャイアンツに加入することとなった。ディーンがドジャースに送ったメッセージが、ジャイアンツにとって思わぬ圧力となっているようだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のエマ・リンガン記者が言及した。

ディーンは自身のSNSで「LA、人生を変えてくれてありがとう！」とメッセージを綴った。この一文が無言のプレッシャーとなり、ジャイアンツに重くのしかかっているという。

ディーンは控えレベルの選手で、ドジャースの育成力と環境によって戦力として開花した典型的なドジャースの成功例だった。ポストシーズンでも印象的な活躍を見せ、一気にワールドシリーズの伏兵として支持を集めた。

ジャイアンツは近年、魅力的な育成システムを築けておらず、ファンも中途半端な補強に不満を抱えている。その中で、注目を浴びるディーンを成長させ続けなければ、ドジャースを離れた選手が成績を落とすという、よくある失敗の再来になってしまう。

今回のディーンの発言についてリンガン氏は「彼は感謝の意を込めたつもりだろうが、その言葉は意図せず、ジャイアンツのコーチ陣、チーム文化、クラブハウスに対して極めて高いハードルを突きつけた」と言及した。

