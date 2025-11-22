堀田茜 結婚式前“最大の敵”は「日やけ」!? 海外ロケで日傘NGでも美肌キープできた秘訣とは？

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。16日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、挙式前に頑張ったスキンケアなどのエピソードを伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：結婚式前にも海外ロケのお仕事などもありましたよね。海外に行ったら、お肌が揺らいだり、いつもと同じケアができなかったり、大変なこともあると思うのですが、どうされていたのですか？堀田：一番の大敵は日やけです。結婚式前に日差しの強い国に行ったのですが、ロケ中は日傘は絶対にさせないので、SNSなどに投稿された、いろいろ日やけ止めの検証動画などを観て、一番強い日やけ止めを定期的に塗り直していました。あと、ロケ中は本当にしんどくて、次の日も早かったりとかするので、スキンケアとかも簡単なケアをして寝ることしかできなくて。だけど、結婚式前は毎日パックとかをして寝るぐらいのケアですかね。FUKAMI：やはり疲れている時に丁寧なケアはできないですよね。堀田：そうですね。海外に行く前と帰国してから美容皮膚科に行って、肌のお手入れをしてもらいました。FUKAMI：さまざまな過酷な環境で仕事をしている堀田さんだからこそ、堀田さんの中で「これをしておくと肌の調子がいい」というポイントがあれば教えてください。堀田：一番はスチーマーかもしれません。スチーマーってやはりすごいなと思うのが、肌もやわらかくなるし、普段どれだけメイクをしていて汚れが取れていないかというのが、スチーマーをしていない期間が続くと分かるんです。肌がゴワゴワしたりするのですが、スチーマーをちゃんとすると、美顔器などを使わなくても化粧水とかがグングン入っていくのが分かるので、やはり意外とスチーマーかもしれませんね。FUKAMI：この話を聞いたみなさんが、おうちのクローゼットの中にあるスチーマーを引っ張り出して使うかも！ 今ちょうど季節の変わり目で肌が揺らいでいる方も多いと思うので、ぜひスチーマーをしながら普段のスキンケアをするだけでも変わるのではと思うので試してみてください。番組では他にも、結婚式を挙げた経緯や、挙式をするうえでこだわったポイントなどについて伺いました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/