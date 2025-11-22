【心理テスト】あなたの「陰謀論にハマりやすさ度」は？ 裁判で反論する言葉でわかる!?

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「裁判」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）ここは裁判所。あなたは身に覚えのないことで訴えられています。裁判官や弁護人など、多くの人が周りで見ている中であなたはどんな反論をしていきますか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 「ふざけるな！」とビシッと言う2． 「それはつまり？」と冷静に聞き返す3． 反論はせず相手の言い分を聞く4． 「先生、どうすればいいですか？」と弁護士を見るこの心理テストでわかることは、あなたの「陰謀論にハマりやすさ度」です。「裁判」は「周囲の人や常識に対する疑念」を、そして身に覚えのないことへの反論は、不測の事態における「情報の処理方法」を表しています。ここでどんな反論をしたかによって、あなたが陰謀論にハマるような、デマや扇動に弱い人かどうかがわかってしまうのです。強い言葉で言い返そうとしたあなたは、危険信号かも。SNSの過激な見出しや、不安を煽る画像を見た瞬間に信じてしまいがちでは。事実確認をする前に「許せない！」と拡散ボタンを押していませんか？「怒り」に思考力を奪われないよう注意しましょう。相手の意図を確認しようとしたあなたは、とても客観的。情報を鵜呑みにせず「なぜ？」「根拠は？」と多角的に分析し、自分の頭で考えられる人です。一時的な感情や周りの空気に流されない強さがありますが、冷たい人と思われないよう気をつけて。黙って場に従ったあなたは、空気に弱いかも。テレビや新聞などの「大手メディア」や「世間の常識」を鵜呑みにしがちです。突飛なデマには騙されませんが、逆に「みんなが言っているから」で受け入れてしまう危うさがあります。すぐに専門家に頼ったあなたは、情報の中身よりも「誰が言っているか」を重視する人。「大学教授」「フォロワー100万人」という肩書きだけで、その発言を無条件に信じてしまう「カリスマ崇拝」の傾向があるかも。「何を言っているか」もよく見てくださいね。陰謀論への対処法は、じっくり考えることです。すぐに答えを出さないことも、大切なことです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/