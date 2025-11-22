「大きな失望とみなされた」ドジャース、構想外選手にいまだ批判が残る！…

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースからフリーエージェント（FA）となっているマイケル・コンフォート外野手には、サンディエゴ・パドレスに移籍する可能性が浮上した。もし実現すれば、両球団の因縁に、また1つ火種が加わるかもしれない。米メディア『トータル・プロ・スポーツ』のヘーナ・シン記者が言及した。

コンフォートはドジャースでの1年契約の年に、打率.199、本塁打12、打点36、出塁率.305、長打率.333とキャリア最悪の数字を残し、ポストシーズンでは一度も起用されなかった。1700万ドル（約26.3億円）の契約に見合わないパフォーマンスに対する不満はシーズンを通して積み上がっていた。

パドレス移籍の噂が流れると、ドジャースファンの間では「どうかパドレスが獲ってくれ」「戻ってこないならどこへ行ってもいい」と、皮肉と安堵を入り混ぜた反応が起こった。

一部には「復活する可能性もある」という声もあったものの、全体の雰囲気としてはドジャースへの復帰を望まない意見で一致しているようだ。

不振から抜け出せなかったコンフォートについてシン氏は「彼の不振はドジャースで始まったわけではない。サンフランシスコ・ジャイアンツでの2シーズンの失望に満ちた期間に端を発しており、彼の期待値を考慮すれば、この在籍期間は大きな失望とみなされた」と言及した。

