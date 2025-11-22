大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、来季のワールドシリーズ3連覇を目指し、積極的な補強に動くと見られている。その中で東京ヤクルトスワローズからポスティングでMLB挑戦を示している村上宗隆内野手の獲得に乗り出すかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のネルソン・エスピナル記者が言及した。

村上は圧倒的な長打力が最大の魅力だが、打率の低迷や守備力は以前からMLBのスカウト陣の懸念材料となってきた。それでも年齢は26歳と若く、時間をかけて成長できる点が評価されている。

ドジャースは今季の主要なレギュラー11人のうち、30歳未満がアンディ・パヘス外野手のみであり、若返りは必至だ。

さらに、ムーキー・ベッツ内野手や大谷翔平選手といったスターの長期契約が続く中で、将来的な主軸候補としてマックス・マンシー内野手の後継者として村上を育成するプランが想定される。

注目の集まる村上の動向についてエスピナル氏は「ドジャースが近年、日本人選手の獲得で成功を収めていることを考慮すれば、彼の獲得には一定のリスクはあるものの、非常に理にかなっている。ドジャースは選手の潜在能力を最大限に引き出すことで知られており、彼の高いポテンシャルは球団とって魅力的だ」と言及した。

【関連記事】

【了】