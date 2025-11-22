「レギュラー起用は考えにくい」ドジャース、昇格選手の来季は厳しい！？…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間11月7日、27歳のライアン・ウォード外野手をマイナーからメジャー40人枠へ昇格させた。今季は3Aで好成績を残したが、現段階では来季のレギュラー奪取は厳しいとみられているようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

今季のウォードはメジャーでは出番が無かったが、3Aでは143試合、打率.292、36本塁打、122打点と好成績をマーク。ファンの間では、打撃不振に陥ったマイケル・コンフォート外野手の代役として起用してみてもいいのではという意見も散見された。

同メディアは「ロサンゼルスタイムスのジャック・ハリス記者は、ドジャースのブランドン・ゴームズGMが先週のGM会議で、ウォードは『多くの機会を得るだろう』と語ったと報じている。彼は3Aで好成績を残したにもかかわらず、2025年のドジャース選考には名乗りを上げなかった。しかし、今月初めに40人ロースター入りを果たした」と言及。

一方、「27歳の彼は外野のコーナーと一塁を守れるため、メジャーでチャンスを得るに値する選手だ。外野の先発ロースターには空きがあり、ゴームスGMは高く評価している。だが、2026年シーズンにドジャースがウォードをレギュラー起用するとは考えにくい」とも指摘している。

