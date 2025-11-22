22日、「令和7年度・徳島県高校サッカー選手権大会 兼 令和7年度 ・ 第104回全国高校サッカー選手権大会 徳島県予選会」の決勝が行われた。

「第104回全国高校サッカー選手権大会」への出場権を懸けた戦い。4大会連続22回目の出場を目指す徳島市立高校（市立徳島）と、8大会ぶり2回目の出場を目指す徳島北高校の対戦となった。

試合は徳島北が前半をリードして終えたものの、市立徳島の攻撃陣が後半に躍動。芳田翠のゴールで追いつくと、児島至咲が連続ゴールを決めて逆転。牛尾律貴、加藤遼馬も続き、終わってみれば5ー1で大勝を収め4連覇を達成。22回目の全国への切符を掴んだ。

組み合わせ抽選会の時点では宮城県代表、徳島県代表の2校が決まっていなかったが、宮城県代表は21日に聖和学園に決まったことが発表されており、これにより「第104回全国高校サッカー選手権大会」の出場校全て揃うことに。最後の切符を掴んだ市立徳島は、組み合わせ抽選会で決定した通り開幕戦を戦うことに。早稲田実業（東京B）と国立競技場で12月28日に対戦する。

■出場全48校

北海道代表：北海（2大会ぶり14回目）

青森県代表：青森山田（29大会連続31回目）

岩手県代表：専大北上（2大会連続4回目）

秋田県代表：秋田商（4大会ぶり47回目）

山形県代表：山形明正（2大会ぶり2回目）

宮城県代表：聖和学園（3大会ぶり6回目）

福島県代表：尚志（5大会連続16回目）

茨城県代表：鹿島学園（3大会ぶり12回目）

群馬県代表：前橋育英（5大会連続28回目）

栃木県代表：矢板中央（3大会連続15回目）

埼玉県代表：昌平（2大会ぶり7回目）

千葉県代表：流通経済大柏（2大会連続9回目）

東京都A代表：堀越（3大会連続7回目）

東京都B代表：早稲田実（2大会ぶり2回目）

神奈川県代表：日大藤沢（2大会ぶり8回目）

山梨県代表：山梨学院（2大会連続11回目）

新潟県代表：帝京長岡（2大会ぶり11回目）

富山県代表：富山第一（2大会ぶり35回目）

長野県代表：上田西（2大会連続4回目）

石川県代表：金沢学院大附（2大会連続2回目）

福井県代表：福井商（2大会連続3回目）

静岡県代表：浜松開誠館（3大会ぶり3回目）

愛知県代表：東海学園（5大会ぶり5回目）

岐阜県代表：帝京大可児（7大会連続12回目）

三重県代表：宇治山田商（11大会ぶり2回目）

滋賀県代表：水口（29大会ぶり16回目）

京都府代表：京都橘（3大会連続12回目）

奈良県代表：奈良育英（5大会連続18回目）

和歌山県代表：初芝橋本（2大会ぶり18回目）

大阪府代表：興國（6大会ぶり2回目）

兵庫県代表：神戸弘陵学園（2大会ぶり13回目）

鳥取県代表：米子北（16大会連続21回目）

島根県代表：大社（4大会ぶり12回目）

広島県代表：広島皆実（3大会ぶり18回目）

山口県代表：高川学園（7大会連続31回目）

岡山県代表：岡山学芸館（5大会連続8回目）

香川県代表：高松商（4大会ぶり25回目）

愛媛県代表：新田（5大会ぶり4回目）

徳島県代表：市立徳島（4大会連続22回目）

高知県代表：高知（2大会連続20回目）

福岡県代表：東福岡（2大会連続24回目）

佐賀県代表：佐賀東（3大会連続15回目）

大分県代表：大分鶴崎（2大会連続8回目）

宮崎県代表：日章学園（4大会連続19回目）

熊本県代表：大津（5大会連続22回目）

長崎県代表：九州文化学園（初出場

鹿児島県代表：神村学園（2大会ぶり12回目）

沖縄県代表：那覇西（2大会連続19回目）