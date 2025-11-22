今日の運勢は？ ★11月23日（日・祝）12星座占いランキング！ 第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの順位は何位…!?

【1位】乙女座（おとめ座）
恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。今日は趣味も充実しやすいので好きなことをとことん楽しむのも良さそうです。
【2位】山羊座（やぎ座）
調子良く過ごせる日。今日は心の充実感を感じながら過ごすことができそうです。直感も冴えやすいので素直に感じることを大切に過ごしてみましょう。ラッキーカラーはオレンジ、ゴールド。
【3位】牡牛座（おうし座）
学びが深まりやすい日。視野を広げて色々なことに目を向けてみると面白い発見がありそうです。特に海外の情報に目を向けてみるのが◎
【4位】蟹座（かに座）
恋愛運、対人運が好調です。今日は1対1のコミュニケーションにラッキーがあるので、積極的に人付き合いをしていきましょう。パートナーとの時間を過ごすのも良さそうです。
【5位】蠍座（さそり座）
趣味や友達との時間が充実するような運気です。好きなことにとことん打ち込むのも良さそうです。ラッキーフードは、スナック系のお菓子やナッツ。
【6位】魚座（うお座）
人付き合いが広がりやすく、絆が深まりやすい日です。今日は色々な価値観をもった人とのコミュニケーションのキッカケができそうです。なるべく積極的に関わっていきましょう。
【7位】射手座（いて座）
今日は金運が好調です。欲しいものを購入したり、日頃お世話になっている方へ何かプレゼントを購入したりするのも良さそうです。
【8位】天秤座（てんびん座）
お家時間を大切にして、マイペースな時間を過ごせると良い運気です。今日はのんびり過ごしましょう。昼寝をしたりゴロゴロするのも良い日です。
【9位】水瓶座（みずがめ座）
今日は手放しに向いている日。不要に感じるものなどは手放してしまいましょう。スマホの写真フォルダの整理をするのも良さそうです。
【10位】牡羊座（おひつじ座）
仕事がテーマな日。今日お休みの人も何だか忙しい1日となりそうです。予定は詰め込みすぎず、ゆとりを持って過ごしましょう。
【11位】獅子座（しし座）
今日はオフな時間を大切にできると良いです。沢山睡眠を取ったり、日頃の疲れを癒すようにしましょう。美味しいものを食べてリフレッシュするのも良さそうです。
【12位】双子座（ふたご座）
モヤモヤが目立ちやすい日なので、今日は頑張りすぎず、1人で穏やかな時間を過ごせると良い日です。短い瞑想をするのもおすすめです。
【今日の一言メッセージ】
今日は心と身体のリセットを心掛けて過ごせると良い日です。短い時間でも良いので、瞑想をしたり、穏やかに過ごせる時間を大切にしてみましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。