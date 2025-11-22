Dos Monosが自主企画を来年1月開催、billy woodsとBy Storm来日決定

ラップトリオ・Dos Monosが、自主企画として開催してきた「Theater D」を約2年ぶりに恵比寿LIQUIDROOMにて開催することを発表した。

過去には∈Y∋やOMSBなど、国内の多彩なアーティストを迎えてきた本企画だが、Vol.5となる今回は現在のオルタナティブヒップホップの象徴的存在といえる2組をアメリカから招聘する。

1組目は、ニューヨークを拠点に2003年から活動し、一貫して他に類をみないほど濃密な詩の世界と強力なラップ、ディテールにこだわり抜いた実験的なサウンドによって既に半ば神格化されている「billy woods」。盟友ELUCIDとのユニット・Armand Hammerでも精力的に活動しており、つい先日アルケミストとの共作アルバム”Mercy”をリリースしたばかり。今回は最高傑作との呼び声も高い最新作”Golliwog”を携え、2022年以来2度目の来日となる。

そして2組目として、Dos Monosとの共作曲もあるアリゾナの実験的ラップトリオ・Injury Reserveが、メンバーSteppa J Groggsの逝去にともない改名した「By Storm」が初来日。改名後はまだ数枚のシングルを発表しているのみだが、彼らが追求する抽象度の高いサウンドアプローチは、Injury Reserveの最終作”By the Time I Get to Phoenix”を更に先鋭化させた現在進行形と言える。

billy woods、By Stormの両者は、現在のオルタナティブヒップホップにおいて世界的に最重要視される存在であり、Dos Monosにとっても創作面で多大な刺激と影響を受けてきたアーティスト。両者ともDos Monosとはオランダの音楽フェス「Le Guess Who?」で共演した縁があり、今回の招聘は満を持しての再会となる。

Dos Monos、billy woods、By Stormの三者が LIQUIDROOMメインステージで相見える「Theater D vol.5」。会場2階のLIQUID LOFTでも国内のよりすぐりのアクトの出演が決まっており、追加の出演者は後日発表される。また限定枚数（先着）で早割チケットの販売がスタートしている。

＜イベント情報＞

Dos Monos presents "Theater D vol.5"

2026年1月31日（土）恵比寿・LIQUIDROOM + LIQUID LOFT

OPEN / CLOSE：23:30 / 5:00

出演：

Dos Monos

billy woods （US）

By Storm （US）

他

＜早割チケット＞

早割チケット（先着）：¥5,000

販売開始：11/21（金） 20:00 -

＜チケット＞

スタンディング：¥7,000

U-25スタンディング：¥5,500

https://eplus.jp/sf/detail/4437260001-P0030001