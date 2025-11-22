天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会の決勝が22日に行われ、FC町田ゼルビアが3－1でヴィッセル神戸に勝利。試合後、2得点を挙げた藤尾翔太がフラッシュインタビューに応じた。

FC東京との準決勝を制し、連覇を狙う神戸との決勝に臨んだ町田。試合は開始早々の6分に藤尾の得点で町田が先制すると、32分にはミッチェル・デュークの見事なパスから相馬勇紀が追加点をマーク。後半は追う展開となった神戸が攻勢を強めたものの、56分に再び藤尾がネットを揺らし、リードは3点に拡大する。その後、62分に宮代大聖のゴールで神戸が1点を返したが、スコアは3－1で終了。勝利を収めた町田がクラブ史上初の主要タイトルとなる天皇杯を勝ち獲った。

インタビューに登場した藤尾は、「試合に入る前から僕のゴールで優勝を決定づけたいと思っていた」と明かしつつ、「その結果通りになってすごく嬉しい」とコメント。65分に交代でベンチに退いた場面については、「（ピッチに）残っているメンバーに託して、絶対勝ってくれると信じていた」と自身の心境を振り返っている。

また、絶え間なく声援を送り続けたサポーターに対しては、「試合中にずっと欠かさず声をかけてくれて、その一声が僕たちの背中を押してくれた。サポーターと一緒にこの優勝を分かち合いたい」と感謝を口にした。



【動画】藤尾翔太が先制点をマーク！