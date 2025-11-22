大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、7名の選手がフリーエージェント（FA）になっている。今季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手を除く6名をどう扱うかは注目されるが、キケ・ヘルナンデス内野手については再契約に動いているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

キケは2023年途中にドジャースへトレード移籍し、約3シーズンぶりの古巣復帰を果たした。同年11月にFAになるも、2024年2月に1年400万ドルで再契約。その契約が切れると再びFAになったが、2025年2月に1年650万ドルで再契約している。

同メディアは「11月中旬に左肘の手術を受けたことをインスタグラムで発表したキケとドジャースは、再会に『相互に』関心を示している。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によれば、彼らは今オフが始まって以来連絡を取り合っており、来季に向けた新たな契約で合意に達することを期待しているという」と言及。

続けて、「両者が再会に相互の関心を持つのは当然のことだ。2023年と2024年のシーズン終了後、オフシーズンの終盤とはいえ、彼らは再び集結した。今回も2023年オフ、昨オフと同様の展開が予想される」と記している。

