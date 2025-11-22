天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会・決勝が22日に行われ、FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦した。

準決勝でFC東京を延長戦の末に下して、クラブ史上初の決勝進出を果たした町田と、サンフレッチェ広島に勝利して2年連続の決勝進出で連覇を狙う昨年の天皇杯覇者である神戸が、『国立競技場』で激突した。

試合が動いたのは6分、左サイドをドリブルで突破した中山雄太がクロスを上げると、GK前川黛也との接触がありながら、藤尾翔太に当たったボールがそのままゴールネットを揺らして、町田が先制に成功した。

さらに32分にはミッチェル・デュークの鋭いスルーパスからDFラインの裏に抜け出した相馬勇紀が左足で冷静に流し込んで、町田がリードを2点に広げて前半を折り返した。

後半開始から大迫勇也を投入するなど攻勢に出た神戸だったが、後半も先に得点を奪ったのは町田だった。56分にペナルティエリアの外から藤尾が左足を振り抜いてネットに突き刺し、3点差となった。

それでも、追いかける神戸は62分に佐々木大樹が左サイドからクロスを上げると、走り込んだ宮代大聖が頭で合わせて神戸が1点を返した。その後も何度かゴールに迫った神戸だったが、追加点を挙げることはできず。

このまま試合は3－1で終了。勝利した町田は初の天皇杯優勝を飾ったほか、クラブにとって初のメジャータイトル獲得となった。一方、敗れた神戸は連覇とはならなかった。

【スコア】

FC町田ゼルビア 3－1 ヴィッセル神戸

【得点者】

1－0 6分 藤尾翔太（FC町田ゼルビア）

2－0 32分 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

3－0 56分 藤尾翔太（FC町田ゼルビア）

3－1 62分 宮代大聖（ヴィッセル神戸）

【動画】藤尾翔太が先制点をマーク！