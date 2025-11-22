オリックスは22日、小木田敦也投手と育成契約を締結したと発表した。背番号は120に決まった。
小木田は21年ドラフト7位でオリックスに入団し、1年目の22年に16試合、2年目の23年は38試合に登板して4勝7ホールド、防御率2.19。昨季も13試合に登板して1勝1敗8ホールド、防御率1.38の好成績を残した。
今季は右肘のトミー・ジョン手術を受けたこともあり、一、二軍登板はなし。シーズン終了後に戦力外通告を受けていた。
