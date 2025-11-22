バイエルンに所属するコロンビア代表FWルイス・ディアスにチャンピオンズリーグ（CL）での3試合出場停止処分が下された。21日、大手メディア『ESPN』が伝えている。

L・ディアスは今月4日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節のパリ・サンジェルマン（PSG）で2ゴールを記録して2－1での勝利に大きく貢献を果たしたが、前半終了間際にアクラフ・ハキミに危険なタックルを敢行してしまったことから、OFR（オンフィールドレビュー）を経てレッドカードが提示されて一発退場となっていた。

バイエルン側としては出場停止処分は1試合となることを予想していたものの、UEFA（欧州サッカー連盟）はハキミへのタックルが重大なラフプレーを犯したと判断し、L・ディアスに3試合の出場停止処分を下したことが明らかになっており、同選手は26日に行われるアーセナル戦から、12月9日のスポルティング戦、1月21日のユニオン・サン・ジロワーズ戦まで欠場を余儀なくされることになった。

しかし、バイエルンはこの処分に納得できていない模様で、ドイツ紙『ビルト』や『キッカー』などによると、この処分に関してUEFAにさらなる説明を求めており、処分に対する控訴も検討していることが伝えられている。

【ハイライト動画】パリ・サンジェルマンvsバイエルン